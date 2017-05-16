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3. kez ev sahipliği yapacağız

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne 3. kez ev sahipliği yapacak İstanbul'da bugüne dek basketbolda önemli organizasyonlar düzenlendi

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3. kez ev sahipliği yapacağız

Basketbolun kulüpler bazındaki Avrupa'daki en büyük kupasının ev sahipliğini 19-21 Mayıs'ta üstlenecek İstanbul, bu branşta hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde üst düzey kupaları sahipleriyle buluşturdu.

İstanbul, basketbolda hem erkeklerde hem de kadınlarda milli takımlar seviyesinde büyük organizasyonlara imza attı. Basketbolda 1959 ve 2001'de Avrupa Erkekler Şampiyonası'nın galibinin belirlendiği İstanbul'da, 2010'da erkekler, 2014'te ise kadınlar da dünya şampiyonası organizasyonları yapıldı. Basketbolda hem erkekler hem kadınlarda kulüpler bazında toplam 10 kupa İstanbul'da sahibini buldu.
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