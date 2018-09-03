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3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

​​​​​​​A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İkinci Tur’unda Karadağ ve Slovenya ile yapacağı maçların aday kadrosundan 3 oyuncu çıkarıldı

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:57
3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde yapılan kamp çalışmalarının ardından yurda dönen ve hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren ay-yıldızlı ekipte Ayberk Olmaz, Rıdvan Öncel ve Berk Uğurlu’nun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan Slovenya kampında yer alamayan NBA oyuncuları Ersan İlyasova, Cedi Osman ile Furkan Korkmaz’ın İstanbul’daki çalışmalara katıldığı öğrenildi. NCAA’de Georgetown Üniversitesi’nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven’in ise henüz takıma katılmadığı kaydedildi.

A Milli Takım, 14 Eylül’de Karadağ ile Ankara Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana’ya hareket edecek milliler, 17 Eylül’de Slovenya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Turu I Grubu’nda Karadağ ve Slovenya’nın yanı sıra İspanya, Letonya ve Ukrayna yer alıyor. Milliler, ilk turda Letonya ve Ukrayna ile aynı grupta yer aldığı için bu takımlarla ikinci turda karşı karşıya gelmeyecek.

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​A Milli Erkek Basketbol Takımı2019 FIBA Dünya KupasıKaradağSlovenya
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