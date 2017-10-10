4 takımdan 2'ye düştük

Ligde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Anadolu Efes, bu sezon Türkiye'yi basketbolun kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasında temsil edecek.

Geçen sezon 16 takımın yer aldığı ligde, Türkiye adına Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka yer almıştı. Normal sezonu 12. sırada tamamlayan Galatasaray Odeabank dışında geriye kalan 3 ekip ilk 8'de yer alarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Çeyrek finalde Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 5 maç sonunda elenmiş, Darüşşafaka ise İspanya'nın Real Madrid takımına 3-1 mağlup olmuş ve dörtlü finale kalamamıştı.

Tek şampiyon Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan tek Türk takımı Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise Yunanistan'ın Olympiakos ekibini İstanbul'da yapılan finalde 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.

Anadolu Efes 17 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Anadolu Efes, daha önce iki kez yer aldığı Dörtü Final'e 17 yıl sonra yeniden yükselmek istiyor. Söz konusu dönemde Efes Pilsen adıyla mücadele eden lacivert-beyazlılar, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final oynadı. Lacivert-beyazlılar 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda finale kalamamasına rağmen 3. oldu. İstanbul temsilcisi bir sonraki sezon ise FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülüğü elde etti.