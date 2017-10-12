Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104980
ALTIN
152.329
DOLAR
3.6565
STERLİN
4.7988
EURO
4.3358

5 yıllığına 150 milyon dolar alacak

NBA ekibi Minnesota Timberwolves, Kanadalı skorer oyuncusu Wiggins ile yaklaşık 150 milyon dolar karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı

12 Ekim 2017 Perşembe 11:00
6 Okunma
5 yıllığına 150 milyon dolar alacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves, Kanadalı oyuncusu Andrew Wiggins'in sözleşmesini uzattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Wiggins ile yaklaşık 150 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrata imza atıldığı bildirildi. Cleveland Cavaliers tarafından 2014 draftında 1 numaradan seçilen Wiggins, ardından Timberwolves'a takas edildi. Üç yıldır NBA'de oynayan Wiggins, geçen sezon Timberwolves formasıyla 23,6 sayı, 4 ribaunt, 2,3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolNBAMinnesota TimberwolvesAndrew Wiggins
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim