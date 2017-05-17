500. maçına çıkacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına İstanbul'daki Dörtlü Final'de çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de Obradovic, Avrupa Ligi'nde 5. dalyasını Fenerbahçe'nin başında diyecek. Kariyerine başladığı 1991 yılından bu yana 22. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda başantrenörlük yapan Sırp teknik adam, "Kupa 1"de 498 maçta takımlarını saha kenarından yönetti. Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip 57 yaşındaki Obradovic, 498 maçta 350 galibiyet, 148 yenilgi gördü.

Fenerbahçe'yle 115 maç

Zeljko Obradovic, tarihinin en büyük başarılarını yaşattığı Fenerbahçe'yle THY Avrupa Ligi'nde 115 maça çıktı. Takımda 4. sezonunu geçiren ve üst üste 3. kez Fenerbahçe'yi Dörtlü Final'e taşıyan Obradovic, sarı-lacivertlilerle 115 Avrupa Ligi maçında 80 galibiyet yaşadı. Sarı-lacivertli takımla birer kez Avrupa ikinciliği ve dördüncülüğü gören Obradovic, 35 maçta ise takımının yenilgisini engelleyemedi.

Şampiyonluk ya da üçüncülük maçı

Avrupa Ligi'nde 16. Dörtlü Finali'ni yaşamaya hazırlanan Sırp başantrenör, 499. sınavında 19 Mayıs Cuma günü Real Madrid karşısında Fenerbahçe'nin başında parkeye çıkacak. Obradovic, 21 Mayıs Pazar günü ise Avrupa Ligi'ndeki 500. sınavında sarı-lacivertli takımla ya şampiyonluk ya da üçüncülük mücadelesi verecek.



En fazla maç Panathinaikos'la

Obradovic, efsanesi haline geldiği ve 13 sezonda 5 Avrupa şampiyonluğu kazandığı Panathinaikos'la, bu organizasyonda 286 kez parkede yer aldı. Yunanistan temsilcisi, Sırp başantrenörün yönetiminde 286 maçta 203 galibiyet elde etti, 83 yenilgi gördü. Tecrübeli başantrenör, Avrupa Ligi'nde, 1992'de ilk şampiyonluğunu yaşadığı Sırbistan ekibi Partizan'la 19, İspanya temsilcisi Real Madrid'le 37, İtalya takımı Benetton'la 23, İspanya ekibi Badalona'yla ise 18 maçta boy gösterdi.