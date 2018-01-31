60 sayı atıp, 11 asist yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncu James Harden'ın 60 sayıyla "triple-double" yaptığı maçta konuk ettiği Orlando Magic'i 114-107 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sezonun formda ekiplerinden Houston Rockets, Harden'ın üstün performansı ve son çeyrekteki etkili savunmasının yardımıyla Orlando Magic'i 114-107 yendi. Sezonun 36'ncı galibiyetine ulaşan Rockets'ta James Harden 60 sayı, 11 asist ve 10 ribauntluk performansıyla maçın yıldızı oldu. 28 yaşındaki oyuncu, 60 sayı atarak triple-double yapan ilk oyuncu unvanıyla NBA tarihine geçmesinin yanı sıra Calvin Murphy'in bir maçta 57 sayılık rekorunu kırarak bu alanda Houston Rockets'ın yeni rekortmeni oldu. Sezonun 35'inci yenilgisini alan Magic'te Marreese Speights ve Mario Hezonja 17'şer, Shelvin Mack ve Jonathon Simmons 15'er sayı üretti.

Son şampiyon fark yedi

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Utah Jazz, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı 129-99 yendi. Sezonun 22'nci galibiyetine imza atan Jazz'da Ricky Rubio 23 sayı ve 11 asist, Joe Ingles ve Donovan Mitchell 20'şer sayı, Derrick Favors 18 sayı ve 10 ribaunt, Ekpe Udoh ise 4 sayı ve 2 ribauntla oynadı. Bu sezon 11'inci kez kaybeden konferans lideri Warriors'ta Klay Thompson 27, Kevin Durant 17, Stephen Curry ve JaVale McGee 14'er sayı ile mücadele etti.

Cavaliers da yenildi

Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Detroit Pistons, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 125-114 mağlup ederek sezonun 23'üncü galibiyetine ulaştı. Pistons'ta Stanley Johnson 26 sayı ve 10 ribaunt, Andre Drummond 21 sayı ve 22 ribaunt ile "double-double" yaparken, Reggie Bullock 22, Anthony Tolliver 20, Ish Smith 19 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu. Sezonun 20'nci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta ise LeBron James 21 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Channing Frye 20, Isaiah Thomas 19, Dwyane Wade 18 sayıyla oynadı. NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 102-96

New York Knicks-Brooklyn Nets: 111-95

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 109-104

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 125-114

Houston Rockets-Orlando Magic: 114-107

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 103-114

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 106-104

Utah Jazz-Golden State Warriors: 129-99

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 96-104