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967. maça çıkacaklar

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın İsveç ile karşılaşacak Türkiye, tarihindeki 967. maçını oynayacak

22 Şubat 2018 Perşembe 11:55
967. maça çıkacaklar

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 967. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 966 maçın 493'ünü kazandı, 472 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

İlk resmi maç

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı. Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Beraberlik
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
IsveçBasketbolA Milli Erkek Basketbol Takımı2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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