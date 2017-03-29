Abdi İpekçi'de prestij maçı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Ligde geçen hafta play-off'a yükselmeyi garantileyen Anadolu Efes, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Olympiakos ise 19 galibiyet ve 9 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı, Anadolu Efes 90-66'lık skorla kaybetmişti.

Avrupa kupalarındaki 585. maç

Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarında 585. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 584 maçın 330'unu kazandı, 254'ünde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı. Türk ekibi, basketbol da Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 336 karşılaşmada 173 galibiyet ve 163 yenilgi yaşadı.

Olympiakos ile 33. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Olympiakos ile 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce Avrupa kupalarında oynanan 32 maçın 14'ünü Anadolu Efes, 18'ini ise Olympiakos kazandı.