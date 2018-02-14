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Aday kadro açıklandı

Ay-yıldızlılar, İsveç ve Letonya maçları öncesi 16 Şubat Cuma günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:43
Aday kadro açıklandı

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 Şubat Cuma günü deplasmanda İsveç ve 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 16 Şubat Cuma günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden oyuncular ise takımlarının maçlarının bitiminde kampa dahil olacaklar.

Ay-yıldızlıların 15 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor: Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir, Emircan Koşut (Darüşşafaka), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Barış Ermiş (TOFAŞ)

AA

Son Güncelleme: 14.02.2018 13:43
Anahtar Kelimeler:
LetonyaIsveç2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Erkek Basketbol TakımıBasketbol
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