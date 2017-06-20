Aday kadro açıklandı

2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Darüşşafaka Doğuş ile şubat ayında yollarını ayıran Semih Erden de milli takım kadrosuna davet edildi. Başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı milli takımın 26 kişilik aday kadrosunda, şu oyuncular yer alıyor: Cedi Osman, Doğuş Balbay, Can Maxim Mutaf (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz, Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Mehmet Yağmur, Furkan Aldemir, Okben Ulubay (Darüşşafaka Doğuş), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna (Fenerbahçe), Sinan Güler, Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Metecan Birsen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Metin Türen, Emircan Koşut (Yeşilgiresun Belediyespor), Ersan İlyasova (Atalanta Hawks), Ömer Faruk Aşık (New Orleans Pelicans), Ömer Faruk Yurtseven (North Carolina State), Semih Erden.

Hazırlıkların ilk etabı İstanbul'da

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına 17 Temmuz Pazartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başlayacak olan ay-yıldızlılar, 23 Temmuz Pazar günü kondisyon çalışmaları için İtalya'ya gidecek. İtalya'da 3 Ağustos'ta İsviçre ile ikili temas maçında karşı karşıya gelecek olan milliler, 5 Ağustos'ta yurda dönüp, 10 Ağustos'ta yeniden İtalya'nın yolunu tutacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ev sahibi İtalya'nın yanı sıra Finlandiya ve Nijerya'nın da yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacak. İtalya'nın ardından Çekya ile deplasmanda bir hazırlık maçı yapacak olan ay-yıldızlı takım, 18 Ağustos'ta özel bir turnuvaya katılmak için İsrail'e gidecek. Milliler, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçlarını İstanbul'da Ukrayna ve Karadağ ile oynayacak.