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"Adımızdan söz ettireceğiz"

Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Şükrü Kocuk, "Hedefimiz ilk yarıya göre daha başarılı sonuçlara imza atmak" diye konuştu

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:52
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"Adımızdan söz ettireceğiz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp basın sözcüsü Şükrü Kocuk, ligin ikinci yarısında, ilk yarıya göre daha başarılı sonuçlara imza atmayı hedeflediklerini belirterek, "Elde edeceğimiz sonuçlarla adımızdan söz ettireceğiz." dedi.

Kocuk, yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda oynadıkları ve 92-52 kaybettikleri TOFAŞ karşılaşmasıyla ligin ilk devresini 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle 13. sırada tamamladıklarını söyledi. Sezona, devre arasına ilk 8 takım arasında yer alma hedefiyle başladıklarını aktaran Kocuk, geride kalan 15 maç sonunda planladıkları yerin çok uzağında kaldıklarını kaydetti.

Kocuk, son haftalarda çok şanssız maçlar kaybettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu: "Büyük ümitlerle sezona başlamıştık. İlk haftalarda da başarılı sonuçlara imza attık. İlerleyen süreçte ise düşüş gösterdik ve seri mağlubiyetler aldık. Biz daha üst sıralarda yer almak istemiştik. Planladığımız gibi olmadı. 15 maç sonunda hedefimizin gerisinde kaldık. İstediğimiz ve arzu ettiğimiz galibiyetlere ulaşamadık." Ligin ikinci yarısında elde ettikleri sonuçlarla tüm dikkatleri üzerilerine çekerek, adlarından söz ettireceklerini belirten Kocuk, "Önümüzde 15 maçlık bir süreç var. Hedefimiz ilk yarıya göre daha başarılı sonuçlara imza atmak. Elde edeceğimiz sonuçlarla adımızdan söz ettireceğiz." ifadelerini kullandı. Kocuk, başantrenör Ahmet Kandemir'in vereceği rapora göre takıma oyuncu takviyesi yapabileceklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2018 12:11
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Yeşilgiresun Belediyespor Basın Sözcüsü Şükrü KocukTahincioğlu Basketbol Süper LigiIlk YarıHedef
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