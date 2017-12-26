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All-Star 2018 oylaması başladı

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Basketbol Süper Ligi’nin görkemli organizasyonu All-Star 2018’e 1 aydan az bir süre kalırken, yıldızların belirleneceği oylama internet üzerinden başladı

26 Aralık 2017 Salı 15:08
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All-Star 2018 oylaması başladı

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin görkemli organizasyonu All-Star 2018’e 1 aydan az bir süre kalırken, yıldızların belirleneceği oylama internet üzerinden başladı.

ING Bank 3 sayı yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması ile birlikte All-Star’da yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama, oylama partneri RedBull.com’da başladı. İlk günden binlerce kişinin katıldığı oylama sonucu 17 Ocak 2018 Çarşamba tarihinde açıklanacak. Biletlerin satışa sunulduğu All-Star 2018, 21 Ocak 14.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5’te başlamaya hak kazanacak. Avrupa Karması’nda Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi forması giyen oyuncular forma giyecek.

Asya Karması’nda ise Banvit, Eskişehir Basket, Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak Sportif, Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tofaş, Trabzonspor ve Yeşil Giresun Belediyespor basketbolcuları olacak.

Şu ana kadar devam eden oylamanın liderleri ise şu şekilde:

AVRUPA KARMASI LİDERLERİ:

Erick McCollum (Anadolu Efes), Doruk Dora (Darüşşafaka), DJ Strawberry (Beşiktaş), Scotty Hopson (Galatasaray Odeabank), Vladimir Stimac (Beşiktaş)

ASYA KARMASI LİDERLERİ:

Barış Ermiş (TOFAŞ), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Sami Mejia (TOFAŞ), Gasper Vidmar (Banvit)

İHA

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