All-Star'da format değişiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) organizasyonu, her yıl normal sezon ortasında düzenlenen All-Star maçı için format değişikliğine gitti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2018'de düzenlenecek All-Star maçında takım kadroları farklı bir şekilde belirlenecek. Her yıl Doğu ve Batı Konferansı'ndan seçilen basketbolcuların karşı karşıya geldiği müsabakada farklı bir oyuncu seçimi yöntemi kullanılacak ve artık konferanslardan bağımsız olarak takımlar oluşturulacak. All-Star maçı için taraftarlardan en çok oyu alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncu, takım kaptanı olacak ve söz konusu kaptanlar konferanslardan bağımsız olarak kendi takımlarına istedikleri oyuncuları seçebilecek.

Yeni formatta, her iki takım seçeceği bir hayır kurumu için mücadele edecek ve yapılan bağışlar bu kuruma aktarılacak.

All-Star maçında mücadele edecek 24 oyuncuyu belirleme yöntemi geçen sezonla aynı olacak. Her iki takımdaki ilk 5'ler, yüzde 50 taraftar, yüzde 25 aktif oyuncular ve yüzde 25 basın mensupları tarafından verilecek oylarla seçilecek. Kalan 14 oyuncu da NBA'deki başantrenörlerin oylarıyla belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NBA Oyuncular Birliği (NBPA) Başkanı ve Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Chris Paul, "All-Star maçını geliştirmek için oyuncuların ve ligin yaptığı yenilikten çok heyecan duydum. Bu müsabaka hepimiz için önem taşıyor. Los Angeles'ta eğlenceli bir şov ortaya koymak için sabırsızlanıyoruz." yorumunda bulundu. NBA Lig Operasyonları Başkanı Byron Spruell ise "Oyuncuların yeni bir şey denemek için olan isteklerini takdir ediyoruz ve yeni All-Star formatı hakkında heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

2018 All-Star maçının takım kaptanları ve ilk 5'leri 18 Ocak'ta, yedek kadroları da 23 Ocak'ta duyurulacak. Los Angeles şehrinde Staples Center'daki 67'nci NBA All-Star müsabakası, 19 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.