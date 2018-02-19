All-Star'ı James'in takımı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun üçüncü ve son gününde düzenlenen 67. All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, formatı değişen 67. All-Star maçı için kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Geçen yıllardaki NBA All-Star maçlarının aksine büyük savunma mücadelesine sahne olan maçta, James'in oluşturduğu takım Curry'nin takımını 148-145 yendi. Maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.

Maçı NBA efsaneleri izledi

NBA All-Star maçına ligin efsane oyuncularının ilgisi büyük oldu. Maçı sahanın kenarında en önden izleyen efsaneler arasında NBA tarihinde en çok sayı kaydeden oyuncu unvanını elinde bulunduran Kareem Abdul-Jabbar ve Julius "Dr. J" Erving yer aldı.

Silüetinin, resmi NBA logosunda kullanıldığı Jerry West ve 11 NBA şampiyonluğu bulunan Bill Russell da mücadeleyi en ön sıradan izledi. Ayrıca, karşılaşmayı Amerikalı şarkıcı Beyonce, müzik yapımcısı Diddy, aktör ve Kaliforniya eyaletinin eski valisi Arnold Schwarzenegger takip etti. Maçtan önce her iki takımın oyuncularını ise komedyen Kevin Hart takdim etti.

Sosyal medyada ilgi büyüktü

67'nci NBA All-Star maçı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter'da #NBAAllStar etiketiyle 310 binin üzerinde paylaşım yapılırken, James'in takımı hakkında 48 bin, Curry'nin takımı ile ilgili olarak ise 71 bin paylaşım gerçekleşti. Maçın son 10 saniyesinde Curry'nin takımının başarısız sonuçlanan hücum girişimi Twitter'da 1 saat içinde 126 bin kere görüntülendi.

Karşılaşmanın en önemli anlarının yer aldığı geniş özeti ise YouTube'da 1 saat içinde 37 bin kere izlendi. Amerikalı şarkıcı Fergie'nin maçın başında söylediği ABD milli marşı ise Twitter'da en çok eleştirilen ve tepki toplayan konulardan biri oldu.