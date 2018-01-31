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All-Star kadrosunda değişiklik

Sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçının kadrosundan çıkarılan Washington Wizardslı John Wall'un yerine Detroit Pistons'tan Andre Drummond seçildi

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:51
All-Star kadrosunda değişiklik

Sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçının kadrosundan çıkarılan Washington Wizardslı John Wall'un yerine Detroit Pistons'tan Andre Drummond çağrıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, all-star maçında LeBron James'in takımında yer alan Wall'un, sol dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Detroit Pistons'tan Andre Drummond'un getirildiği belirtildi. Kariyerinde ikinci kez all-star seçilen Drummond, bu sezon 15,1 ribaunt, 14,7 sayı, 3,8 asists, 1,54 top çalma ve 1,37 blok ortalamasıyla mücadele ediyor. 67. NBA All-Star maçı, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'ın ev sahipliğinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 31.01.2018 12:48
Anahtar Kelimeler:
NBA All-StarJohn WallDetroit PistonsAndre Drummond
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