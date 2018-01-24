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All-Star maçının yedekleri açıklandı

All-Star maçında yer alacak yedek oyuncular, NBA'deki antrenörler tarafından seçildi

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
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All-Star maçının yedekleri açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) all-star maçının yedek oyuncuları belli oldu. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'ın ev sahipliğinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek 67. NBA All-Star maçında yer alacak yedek oyuncular, antrenörler tarafından belirlendi.

İki konferanstan 7'şer oyuncunun seçildiği listede bulunan isimler şöyle: Doğu Konferansı: Kristaps Porzingis (New York Knicks), Kyle Lowry (Toronto Raptors), John Wall, Bradley Beal (Washington Wizards), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Al Horford (Boston Celtics)

Batı Konferansı: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Klay Thompson, Draymond Green (Golden State Warriors), Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

Öte yandan Karl-Anthony Towns, Kristaps Porzingis, Victor Oladipo ve Bradley Beal, ilk kez all-star maçında mücadele etmeye hak kazandı.

James ve Curry belirleyecek

Yeni formata göre taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen ve ilk 5'lerini oluşturan LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry (Golden State Warriors), yarın yapılacak draft ile all-star maçındaki diğer arkadaşlarını da kendileri belirleyecek.

Kaptanlar, eski formatın aksine kadrolarında diğer konferanstan oyunculara yer verebilecek. LeBron James, oylamada en yüksek oyu aldığı gerekçesiyle draftta ilk seçim hakkına sahip olacak. James'in belirlediği takımın ilk 5'inde Kyrie Irving (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer almıştı. Curry ise takımının ilk 5'ine James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ı (New Orleans Pelicans) seçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
All-StarBasketbolLeBron JamesNBAStephen Curry
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