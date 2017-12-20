All-Star oylaması başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması, yarın başlayacak.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'ın 19 Şubat 2018'de ev sahipliği yapacağı 67. NBA All-Star maçı için oylama, yarın TSİ 21.00'de start alacak. NBA.com ve NBA mobil uygulamasının yanı sıra Çin'deki sosyal medya platformları Sina Weibo ve Tencent üzerinden de oy kullanılabilecek. Oylamada, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak.

2018 NBA All-Star maçında, her yıl Doğu ve Batı Konferansı'ndan seçilen basketbolcuların karşı karşıya geldiği müsabakadan farklı bir oyuncu seçimi yöntemi kullanılacak. En çok oyu alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer basketbolcu, en fazla oy alan isimler arasından yapacakları seçimlerle kadrolarını oluşturacak. Yeni formatta, her iki takım seçeceği bir hayır kurumu için mücadele edecek. İlk 5'ler 19 Ocak, NBA başantrenörleri tarafından seçilecek yedekler ise 24 Ocak 2018'de açıklanacak.