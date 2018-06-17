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‘Amacımız maçları kazanmak’

​​​​​​​NBA’de forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası elemelerinde Ankara’da oynayacakları Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarını kazanmayı hedeflediklerini belirtti

17 Haziran 2018 Pazar 17:46
‘Amacımız maçları kazanmak’

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, A Milli Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 28 Haziran’da Ukrayna ve 1 Temmuz’da İsveç ile Ankara Spor Salonu’nda yapacağı karşılaşmalar öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

‘Tribünler dolacaktır’

Ukrayna ve İsveç maçlarının hazırlıklarına kısa süre sonra başlayacağını aktaran Cedi, “Zorlu iki maç yapacağız. En büyük amacımız Ukrayna ve İsveç ile oynayacağımız karşılaşmaları kazanmak olacak. Ama biz her zaman kendi taraftarımız önünde iyi basketbol oynuyoruz. Ankara’daki 2 maçı başarı ile geride bırakmayı hedefliyoruz. Ukrayna’nın iyi bir kadrosunun olduğunu ve tecrübeli oyuncularının bulunduğunu düşünüyorum. Ukrayna ile geçen sene de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Zorlu karşılaşmalar olacak.” ifadelerini kullandı. Ev sahibi oldukları maçlarda taraftar desteğinin önemine de dikkati çeken milli basketbolcu, “Ankara Spor Salonu’na gelme şansı olanlar bizi yine en iyi şekilde destekleyecektir. İstanbul’da oynadığımız maçlardaki gibi salonun dolu olacağını düşünüyorum. Sonuçta biz, gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz” şeklinde görüş belirtti.

‘Çin’e gitmek istiyoruz’

Cedi Osman, Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda oynamanın kendisi için çok değerli olduğunu aktardı. İspanya’daki 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da forma giydiğinin altını çizen 23 yaşındaki oyuncu, “2014 yılında da kadrodaydım ama çok fazla dakika alamıyordum. Benim ilk A Milli Takım tecrübemdi. Şimdi Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almak ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ancak bundan önce bizim Ukrayna ve İsveç maçlarını düşünmemiz gerekiyor” dedi.

‘İyi bir sezon geçirdim’

Cedi Osman, NBA’de ilk yılında beklediğinden iyi bir sezon geçirdiğini dile getirdi. ABD’deki ilk sezonunda Cavaliers ile Golden State Warriors’a karşı final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmek zorunda kalan ay-yıldızlı oyuncu, şunları kaydetti: “NBA’de ilk yılımda beklediğimden de iyi bir sezon geçirdim. Kendi açımdan çok iyi bir sezon oldu ve iyi bir tecrübe elde ettim. İlk yılımda NBA’de final oynadım. Şampiyonluk yüzüğüne dört maç uzaktaydım. Maalesef şampiyonluğa ulaşamadık ama benim için iyi bir sezon oldu. LeBron James ile aynı takımda oynamak herkesin hayalidir. Benim de hayallerimden biriydi ve ben o şansı yakaladım.”

Anahtar Kelimeler:
Cedi OsmanA Milli Basketbol TakımıIsveçUkrayna
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