"Amacımız Türk basketbolcu yetiştirmek"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, fazla sayıda yerli oyuncu oynatarak Türk basketboluna katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, hedeflerine adım adım ilerlemek istediklerini belirterek, "Milli takımlarda yer alan isimlerin erken gelememesi, benim takıma geç katılmam ve birkaç sakat oyuncumuzun olması nedeniyle zamana ihtiyacımız var. Önceliğimiz sadece maç kazanmak değil. Mümkün olduğu kadar yerli oyuncu oynatarak Türk basketboluna katkı sağlamak istiyoruz. Kendi bünyesinden çıkardığı oyuncularla Türk basketboluna ve milli takımlara hizmet edecek bir yapının oluşumuna başlamış durumdayız. Ümit ediyorum ki, bunu başararak hedeflerimize uzun vadede ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. sezonlarını geçireceklerini hatırlatan Erdoğan, "Kulüp olarak çok büyüğüz ama basketbolda, bütçesi ve kadro yapısıyla orta ölçekli bir takımız. Mütevazı bir kadroya sahibiz. Bu sezon 5 yeni yabancı oyuncumuz var. Kadroya 2 de Türk oyuncu kattık. Yeni bir takımız. Bu sezonki hedefimiz, play-off oynamaya hak kazanmak. FIBA Avrupa Kupası'nda da gruplara kalmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek, bizim için keyifli olacak." diye konuştu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon tüm maçların televizyondan naklen yayınlanacak olması kararını çok olumlu karşıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "İzlenme oranları nedeniyle büyük takımların maçlarını beklemek durumunda kalıyorduk. Bunun birçok faydası olacak. Her şeyden önce, maçlarda görev yapan hakemlerin ve oyuncuların daha fazla motive olacağını düşünüyorum. Her kulüp, haklı olarak ulusal yayında yer bulmak istiyor. Çünkü kendi camialarına basketbol takımlarını göstermek istiyorlar. Biz, biraz gölgede kalıyorduk. Türkiye Basketbol Federasyonunun, yayıncı kuruluş ile yapmış olduğu bu proje hem basketbolun katma değerini yukarıya çekecek hem de takımların motivasyonunu artıracak. Yayıncı kuruluşa da teşekkür ediyorum."

"Cedi ve Furkan'ın kalıcı olacağını düşünüyorum"

Ertuğrul Erdoğan, bu sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyecek Cedi Osman ve Philadelphia 76ers'ta oynayacak Furkan Korkmaz'ın kalıcı olacağına inandığını belirtti. NBA'e gitmekten ziyade orada kalıcı olmanın daha önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "NBA'e gidip de dönen ve büyük sıkıntılar yaşayan oyuncular da oldu. Başlangıçta mutlaka sıkıntıları olacaktır. Cedi'nin gittiği takım şampiyonluğa oynuyor. Kadroları çok iyi. Yeni yapılan transferler de Cedi'yi biraz sıkıntıya sokabilir. Önemli olan, onların mental ve fiziksel olarak her maça hazırlanmaları. Cedi ve Furkan'ın kalıcı olacağını düşünüyorum. İnşallah yolları açık olur. Ben onlardan çok ümitliyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe, bu ligin üstünde bir takım"

Ertuğrul Erdoğan, eski takımı Fenerbahçe Doğuş'un kadro kalitesiyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin üstünde bir ekip olduğunu kaydetti. Sarı-lacivertlilerin lig ve THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu anlatan Erdoğan, "Oyuncu kalitesi ve başantrenörüyle Fenerbahçe ligde favorilerden biri. Ancak Fenerbahçe'nin de sıkıntıları olacaktır. Takım olmak kolay değil. Yeni oyuncular aldılar. Ümit ediyorum sağlıklı bir sezon geçirirler. Ama işleri kolay değil. Beklenti çok yüksek. Taraftarlar, sahalarında her maçı kazanmak istiyor. Bu, baskı da yaratabilir. Fenerbahçe, kadro olarak bakıldığında bu ligin üstünde bir takım." diye konuştu.

Son olarak basketbolun yazılı basında fazla yer almamasını eleştiren Erdoğan, "Basketbol, daha fazla haberin yapıldığı bir spor branşı olmayı hak ediyor. Avrupa'daki en önemli liglerden biri olduğumuz için basın tarafından onurlandırılmamız gerektiğini düşünüyorum. Ligde 12 takım Avrupa kupalarında oynuyor. Özellikle yazılı basının, basketbola ve yatırım yapan kulüplere yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon, salonlarda daha fazla basın mensubu görmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.