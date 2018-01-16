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Anadolu Efes'e zor rakip

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle karşılaşacak

16 Ocak 2018 Salı 10:45
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Anadolu Efes'e zor rakip

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında yarın deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşılaşacak.

Alexander Gomelsky Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. Ligde 5 galibiyet ve 12 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, averajla 15. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 13'ünü kazanıp, 4'ünü kaybeden Rus ekibi ise lider durumda bulunuyor.

Avrupa'daki 609. randevu

Anadolu Efes, Rus ekibi karşısında Avrupa'daki 609. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 608 karşılaşmada 338 galibiyet ve 270 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 361. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 360 karşılaşmada 181 galibiyet alırken, 179 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 24 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçlarda 9 galibiyet, 15 mağlubiyet yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Rus ekibi 98-80 kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2018 12:07
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiCSKA MoskovaBasketbolAnadolu Efes
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