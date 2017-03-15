Anadolu Efes Maccabi'yi ağırlayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta maçında yarın İsrail'in Maccabi Fox ekibini konuk edecek.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Ligde son olarak Brose Bamberg'e 87-68 yenilen Anadolu Efes, 13 galibiyet 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Maccabi Fox ise THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 16 yenilgiyle 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İsrail'de oynanan karşılaşmadan, lacivert-beyazlılar 86-77'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Maccabi Fox ile 23. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Maccabi Fox ile 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce Avrupa kupalarında oynanan 22 maçın 11'ini Anadolu Efes, 11'ini ise Maccabi Fox kazandı. Öte yandan THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox arasında oynanan 11 karşılaşmada lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 7 yenilgi aldı.

Avrupa'da 582. randevu

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 582. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 581 karşılaşmada 327 galibiyet ve 254 yenilgi aldı.