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Anadolu Efes'ten flaş transfer

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Larkin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:51
Anadolu Efes'ten flaş transfer

Anadolu Efes Kulübü, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,80 metre boyundaki 25 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, New York Knicks ve Brooklyn Nets ile İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen Larkin, geride kalan sezon NBA'e dönerek Boston Celtics'te oynadı.

Boston Celtics'te geçen sezon 65 karşılaşmaya çıkan Larkin, 14,3 dakika ortalama süre alarak maç başına 4,2 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolShane LarkinTransfer
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