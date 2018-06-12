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Anadolu Efes transfere başladı

Anadolu Efes, geçen sezon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Metecan Birsen'i 2 yıllığına renklerine bağladı

12 Haziran 2018 Salı 11:48
Anadolu Efes transfere başladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, geride kalan sezon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un formasını giyen milli oyuncu James Metecan Birsen'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Metecan Birsen, Fenerbahçe altyapısında 2 sezon görev yaptıktan sonra 2011-2012'de A takıma yükseldi. Milli oyuncu, ardından 2014-2015 sezonunda Eskişehir Basket, 2015-2016 ve 2016-2017'de ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Forvet pozisyonunda görev yapan Metecan, Fenerbahçe ile birer kez lig (2014) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı.

Genç milli takımlar ile birçok başarısı bulunan Metecan, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 25 maçta 8,3 sayı, 6,1 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.

AA

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Anadolu EfesBasketbolJames Metecan BirsenTransfer
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