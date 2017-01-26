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Anadolu Efes zor deplasmanda

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak

26 Ocak 2017 Perşembe 12:20
Anadolu Efes zor deplasmanda

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi veren Anadolu Efes, 20. hafta maçında yarın zorlu Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Son maçında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yenen Anadolu Efes, ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. Geçen sezonun şampiyonu CSKA Moskova ise son maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibine 79-74 mağlup oldu. Rus temsilcisi 14 galibiyet ve 5 yenilgi sonrası averajla ikinci sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 93-87 kazandı.
Son Güncelleme: 26.01.2017 15:11
Anahtar Kelimeler:
CSKA MoskovaAnadolu EfesTHY Avrupa LigiBasketbol
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