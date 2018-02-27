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Anthony Davis'ten 53 sayı

NBA'de New Orleans Pelicans forması giyen Davis, Phoenix Suns karşısında 53 sayı, 18 ribaunt ve 5 blokla oynadı

27 Şubat 2018 Salı 10:57
Anthony Davis'ten 53 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ı 125-116 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 53 sayı ve 18 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, ağırladığı Phoenix Suns'ı 125-116 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 53 sayı, 18 ribaunt ve 5 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jrue Holiday de 20 sayı, 7 asist üretti. Davis böylece blokların kayda alınmaya başladığı 1973-74 sezonundan beri bir maçta 50 sayı, 15 ribaunt, 5 blok barajlarını geçen ikinci NBA oyuncusu oldu. Bunu daha önce Bob McAdoo başarmıştı. Suns'ta Devin Booker'ın 40 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, T.J. Warren'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Josh Jackson'ın 20 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Rockets, Jazz'ı da yendi

Lig lideri Houston Rockets, konuk olduğu Utah Jazz'ı 96-85 yenerek galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı. Rockets'ı galibiyete, 26 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynayan James Harden, 15 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma üreten Chris Paul ve 17 sayı kaydeden Luc Mbah a Moute taşıdı. Jazz'da Rudy Gobert 17 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell 16 sayı ve Ricky Rubio 14 say, 5 asistle mücadele etti.

Lakers, geçen sezonki galibiyet sayısına şimdiden ulaştı

Atlanta Hawks deplasmanından 123-104 galip ayrılan Los Angeles Lakers, peş peşe 3. maçını kazandı. Son 4 yıldır play-off'lara gidemeyen Lakers böylece geçen sezon ulaştığı galibiyet sayısı 26'yı, sezonun bitimine 22 maç kala yakaladı. 9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Brandon Ingram 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Julius Randle 19 sayı, 10 ribaunt ve Kentavious Caldwell-Pope 10 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Lonzo Ball 13 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kyle Kuzma ise 10 sayı, 9 ribaunt üretti. Hawks'ta Taurean Prince'in 24, Dennis Schroder'in de 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 104-123

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 109-98

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 104-87

New York Knicks-Golden State Warriors: 111-125

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 123-94

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 125-116

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-105

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 109-103

Utah Jazz-Houston Rockets: 85-96

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 100-118

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Anahtar Kelimeler:
Anthony DavisBasketbolHouston RocketsNBA
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