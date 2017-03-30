Aslan Baskonia'yı konuk edecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.

Galatasaray Odeabank ile Baskonia arasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç beIN Sports 2'den yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde play-off şansının haftalar önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde oynayacağı son maçı kazanarak taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Ligde 10 galibiyetle 13. sırada bulunan Galatasaray Odeabank, son 5 haftada aldığı 3 galibiyetle çıkışa geçti. Bu sürede Real Madrid'i içeride, Olympiakos'u deplasmanda yenen sarı-kırmızılılar, önemli galibiyetlere imza attı. Play-off'u garantileyen İspanyol temsilcisi Baskonia ise 4. sıra için mücadelesini sürdürüyor. Ligde 16 galibiyetle averajla 7. sırada yer alan İspanyol temsilcisi, dördüncülük iddiasını sürdürebilmek için İstanbul'dan galibiyetle ayrılması gerekiyor.