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Aslan Bayern Münih'i konuk edecek

Galatasaray, 2015-2016'da kazandığı kupadaki mücadelesine yarın başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek

10 Ekim 2017 Salı 12:29
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Aslan Bayern Münih'i konuk edecek

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası'nda yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonunda kazandığı kupadaki 2017-2018 mücadelesine yarın başlayacak.

Galatasaray Odeabank, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda finale kadar yükselmişti. İki maç sistemiyle oynanan final mücadelesinin ilkinde Fransa'nın Strasbourg takımına 66-62 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 78-67 kazanarak kupaya uzanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBayern MünihGalatasaray OdeabankULEB Avrupa Kupası
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