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Aslan Fener'e karşı ilk peşinde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek

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Aslan Fener'e karşı ilk peşinde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın derbi maçta karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Ligde iki takımın da birer maçı ertelenirken, Fenerbahçe çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise oynadığı 22 karşılaşmadan 16 galibiyet ve 6 yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 77-55 kazanmıştı.

Fenerbahçe'den büyük üstünlük
Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray ile farklı branşlarda oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı. Sarı-lacivertliler, rakibiyle futbol, basketbol ve voleybolda oynadığı 10 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'deki futbol maçında sahasında rakibini 2-0 yenen Fenerbahçe, erkek basketbolunda ise sarı-kırmızılılarla Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 müsabakayı da galip bitirdi. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray ile oynanan tek maçı kazanan sarı-lacivertliler, voleybolda ise Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'ndeki ikişer müsabakada da rakibine üstünlük sağladı.
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