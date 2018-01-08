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Aslan'ın basketbol şubesi çöktü

Basketbol şubesinin bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray, hem erkek ve hem de kadınlardaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:39
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Aslan'ın basketbol şubesi çöktü

Basketbol şubesinin bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray, bu sezon hem erkek hem de kadınlarda beklentilerin uzağında bir performans sergiliyor.

Yönetim kurulu üyesi Can Topsakal'ın idaresinde sezona başlayan Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı ile Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu sezon özellikle ligdeki başarısız performanslarıyla taraftarlarını hayal kırıklığı yaşatıyor. Sezon başında Ergin Ataman ile yollar ayrılırken Galatasaray Odeabank, Erman Kunter'e emanet edildi ve takımın kadrosu büyük ölçüde yenilendi.

Sırp başantrenör Marina Maljkovic yönetimindeki Galatasaray Kadın Takımı ise genç oyuncuların da bulunduğu bir kadroyla sezona başladı. Sarı-kırmızılı takımların aldığı kötü sonuçların ardından Can Topsakal, geçen hafta basketbol şubesindeki görevini bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray Odeabank ligde 5 maç kazandı

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 14 haftada sadece 5 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 takımın bulunduğu ligde çıktığı maçlarda 9 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki son 4 maçını yitiren Galatasaray Odeabank, 10. sıraya kadar geriledi. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle daha önce önce bekleneni veremedikleri gerekçesiyle ABD'li oyuncular Timothy Joseph Cline ve Rakeem Christmas'ın sözleşmelerinin feshedildiği Galatasaray Odeabank'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından Erman Kunter'in de görevine son verildi.

Kadın takımı da 10. sırada

Galatasaray Kadın Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 10. sırada bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, 14 ekibin yer aldığı ligde sezonun 13 haftalık bölümünü 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamladı.

Türkiye Kupası'na katılamayacaklar

Sarı-kırmızılı takımlar, ligde aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle Türkiye Kupası'na katılma hakkını elde edemedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde devre arasına ilk 8 sırada giren takımlar Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı elde ederken, Galatasaray Odeabank ilk yarının bitimine bir hafta kala organizasyona katılma şansını kaybetti. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da sezonun ilk yarısını 10. sırada bitirerek, Türkiye Kupası'na katılmayı başaramadı. Sarı kırmızılı iki takım da uzun aradan sonra Türkiye Kupası'nda yer alamayacak.

Derbilerde galibiyet yok

Galatasaray'ın erkek ve kadın basketbol takımları, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçları kazanamadı. Galatasaray Odeabank Erkek Takımı, Tahincioğlu Bastketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş'a 83-62, Beşiktaş Sompo Japan'a da 80-78 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı kadın takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'a 62-61, Fenerbahçe'ye de 79-67 yenildi.

AA

Son Güncelleme: 08.01.2018 12:29
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