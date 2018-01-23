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Aslan rövanşı istiyor

Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımı ile karşı karşıya gelecek

23 Ocak 2018 Salı 10:45
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Aslan rövanşı istiyor

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibine konuk olacak.

Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta yaptığı üç maçı da yitiren ve son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Herbalife Gran Canaria karşısında kazanarak hem ilk galibiyetini almaya hem de çeyrek final şansını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.

İspanya temsilcisi ise 2 galibiyet ve bir yenilgiyle grupta ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçta Herbalife Gran Canaria, salondan 108-86'lık skorla galip ayrılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2018 13:01
Anahtar Kelimeler:
ULEB Avrupa KupasıSon 16 TuruHerbalife Gran CanariaGalatasaray Odeabank Erkek Basketbol TakımıGalatasaray OdeabankE GrubuBasketbol
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