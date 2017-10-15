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Aslan son anlarda yıkıldı

Galatasaray, son saniyelerine önde girdiği maçta Darüşşafaka'ya 69 - 67 yenildi

15 Ekim 2017 Pazar 19:02
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Aslan son anlarda yıkıldı

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Kerem Baki

Darüşşafaka: Wilbekin 16, Sant Roos 9, Johnson 22, Eric 5, Kartal Özırmak 2, Cummings 3, Okben Ulubay 5, Doğuş Özdemiroğlu 3, Furkan Aldemir 4, Bell

Galatasaray Odeabank: Renfroe 2, Hardy 8, Hopson 11, Summers 10, Christmas 12, Ege Arar, Emir Preldzic 16, Göksenin Köksal 8

1. Periyot: 26-19

Devre: 40-36

3. Periyot: 54-50

5 Faulle çıkanlar: 28.59 Cummings (Darüşşafaka), 36.41 Ege Arar, 37.57 Summers (Galatasaray Odeabank)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Darüşşafaka, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 69-67 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka 3. dakikada 11-3 öne geçti. Kalan bölümde de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde Christmas ve Göksenin Köksal'ın ürettiği sayılar ile 5-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar, 12. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 26-24. Çabuk toparlanan Darüşşafaka, Johnson ve Furkan Aldemir'in pota altını etkili kullanmasıyla soyunma odasına 40-36 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Hopson ve Summers'ın skorer oyunuyla 23. dakikada 41-40 öne geçti. Ancak Darüşşafaka, final periyoduna 54-50 üstün girdi.

Son çeyreğe Hardy'nin etkili oyunuyla başlayan sarı-kırmızılılar, 32. dakikada 55-54 öne geçti. Maçın son bölümlerinde Johnson ile boyalı alanı etkili kullanan Darüşşafaka, karşılaşmadan 69-67 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2.haftaBasketbolDarüşşafaka BasketbolGalatasaray OdeabankTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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