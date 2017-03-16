Aslan Yunanistan deplasmanında

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 85-69 yenilen Galatasaray Odeabank, 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde son 6 maçının 5'ini kazanan ve geçen hafta play-off turuna kalmayı garantileyen Olympiakos ise 18 galibiyet, 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray Odeabank, 89-87'lik skorla kazanmıştı.
Deplasmanda tek galibiyeti var
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 25 haftada deplasmanda tek galibiyet alabildi. Dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 11'ini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, tek galibiyetini İspanya'da Barcelona Lassa karşısında 69-62'lik skorla elde etti.