"Ataman'a saygı duyuyorum"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Sports Arena'da düzenlenen medya gününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Obradovic, Dörtlü Final'de karşılaşacakları İspanya'nın Real Madrid takımına karşı en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti. Organizasyonun İstanbul'da olmasının kendileri için fazla bir şey ifade etmediğini aktaran Obradovic, "Çok mutluyuz. Dörtlü Final'de tarihi olan takımlarla mücadele edeceğiz. Real Madrid maçına en iyi şekilde başlayacağız. Şu an en büyük problem kıta değiştirmek. Asya'dan Avrupa'ya nasıl gideceğiz, bilmiyorum şu an. Tabii ki bu bir şaka. Dörtlü Final İstanbul'da olacağını öğrendiğimizde herkes bizim orada bulunmamızı istiyordu. Bu büyük bir yük bindirdi omuzlarımıza. İstanbul'da olmasının önemi yok. Önemli olan bizim orada ne yapacağımız." ifadelerini kullandı. En önemli faktörün Dörtlü Final'e sakatlık olmadan girmelerini olduğunu anlatan Obradovic, "İyi oyuncularımız var. Takım olarak hareket eden bir ekibiz. Takımdaki pozisyonlarına çok hakimler. Geçen seneden tecrübelerimiz var. Madrid'den de tecrübeli olan oyuncularım var. Dörtlü Final'in ne kadar zor olacağını herkes bilincinde. Geçen seneki iki maçımız da uzatmaya gitti. Neredeyse bir karar, finalin seyrini değiştirdi. Böyle bir tecrübeyle herkesi yenebiliriz ama herkese kaybedebiliriz de. Konsantre olmamız çok önemli. Her şeye hazır olmamız gerekiyor özellikle de psikolojik olarak. Yarı finalde oynayacağımız rakibi çok iyi tanıyoruz. Sağlıklı olmaya devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takımla arasında iyi bir iletişim olduğunu vurgulayan Obradovic, "Her zaman başarıda oyuncuları gösteririm. Önemli olan onlar. Dörtlü Final'e 3 yıldır kalıyorsak ve bizler buradaysak bu başkanımızın katkısıyla oluyor. İçeride oyuncularımla çok sağlıklı ilişkilerimiz var. Zaten bu yüzden başarılı olabiliyoruz." değerlendirmesini yaptı. Obradovic, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisini örnek aldığıyla ilgili gelen bir soruya ise şu cevabı verdi: "Bütün hayatım boyunca rakiplerimize saygı duymaya çalıştım. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Dörtlü Final'in İstanbul'da olmasıyla birlikte fazla taraftarımız olacak. Herkes bize destek versin ve rakiplere saygılı olsun. Basketbolun buna ihtiyacı var. Real Madrid-Barcelona arasında futbolda oynanan maçta Messi'nin golünden sonra iki taraftar yan yanaydı. Basketbol da bu olsun istiyorum."

Gherardini: "Büyük bir başarı elde ettik"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak büyük bir başarı elde ettiklerini dile getirdi. Türk basketbolu adına çok güzel bir başarı yakaladıklarının altını çizen İtalyan menajer, şunları kaydetti: "Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer almak için her sezon başı bir plan yapıyoruz. Büyük bir başarı elde ettik. Son saniyede CSKA'ya kaybedince herkes burada olmamızı bekledi. Ligde çoğu şey değişti. Buraya gelince çok mutlu yüzler gördüm ancak buraya gelene kadar çok endişeli yüzler vardı. Biz 30 maçın sadece 7'sini tam kadro oynadık. Çok zor günler yaşadık. Çok akıllı bir ekibimiz var. Nasıl üstesinden geldiğimizi unutmasınlar. Bizimle aynı hedefte 3 takım daha var. Bizde de 3 senedir yaşadığımız tecrübelerin katkısı bulunuyor."

Geçen sezon finalde Rus temsilcisi CSKA Moskova karşısında verdiği kararlarla Fenerbahçe cephesinin tepkisini çeken Sloven hakem Damir Javor'un Dörtlü Final'i yönetecek hakemler arasında olmasından endişe duymadıklarına işaret eden Gherardini, "Burada olacak olması bizi rahatsız etmiyor. Oyuncular nasıl serbest atış kaçırıyorsa hakem de pozisyon kaçırabilir. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer alacak 8 hakemden biri olduysa demek ki burada bulunmayı hak ediyor." diye konuştu.

Udoh'tan kaptana soru

Basın toplantısını gazeteciler arasında takip eden Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Ekpe Udoh, kaptan Melih Mahmutoğlu'na soru sordu. Mikrofonu eline alan Udoh'un kendisini tanıttıktan sonra, "Mental olarak Dörtlü Final'e nasıl hazırlandınız?" sorusuna kaptan Melih, şu cevabı verdi: "Oyuncular için Dörtlü Final ekstra bir motivasyon. Sırayla bakacağız. Önce Real Madrid. Böyle karakterli oyuncuların kaptanı olduğum için çok mutluyum. Ekpe müthiş bir insan. Seyirci de inanılmaz seviyor. İnşallah, onunla uzun süre burada çalışmak bana nasip olur. İnşallah uzun süre Udoh'un kaptanlığını yapmış olurum." Melih'in cevabından sonra Udoh, teşekkür ederek salondan ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı şampiyonluk için önlerinde iki maçın olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'de olmak inanılmaz bir başarı. Gönül 3 takım olarak Dörtlü Final'de olalım isterdi. Panathinaikos Superfoods'u eleyerek büyük bir başarıya imza attık. Hiçbir şey bitmiş değil. İki maç var ve bununla yaşıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar sahada savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olması. Ülkemize hak ettiği şampiyonluğu getirmek istiyoruz. Oyuncular olarak tüm kalbimizle buna inanıyoruz. Bu takım şampiyonluğu ve kupayı hak ediyor. Takım olarak çok tecrübelendik. Kazanabilecek güçteyiz. Tek amacımız oraya en sağlıklı şekilde gitmek. Tam kadro olduğumuzda Avrupa'da yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu da gösterdik."