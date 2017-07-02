Ataman dinlenmeye karar verdi



Ergin Ataman , CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, Galatasaray Odeabank ’tan ayrılış sürecinin yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı ve basketbolun gündemindeki diğer konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli başantrenör, yeni sezon için anlaştığı bir kulübün olmadığını belirterek, “Bu sezon dinleneceğim. Aslında basketbolla ilgili bir şey yapmayı çok istiyorum. Benim seviyemde, kabul edebileceğim bir proje gelmedi. Devlet tarafından düzenlenecek, sosyal sorumluluk odaklı bir basketbol projesinde çalışmak isterim. Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşmak, onlara basketbol sevgisini aşılamak isterim. Hiçbir maddi beklentim yok, basketbol tutkusunu, sevgisini Anadolu’ya yaymak istiyorum.” dedi.

‘Yatırım yapılması şart’

Galatasaray Kulübü ile yollarının ayrılmasında, yönetimin basketbolda küçülme kararı almasının etkin rol oynadığını aktaran Ataman, şunları kaydetti: “Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 10-12 kulübünden biri haline geldi. En büyük hayal kırıklığım, Galatasaray camiası bu kadar basketbol sevgisine yaklaşırken, bu kadar büyük bir heyecan duyarken bir anda yönetimin basketbolda küçülme kararı alması oldu. Bunun arkasında Galatasaray Kulübünün yaşamış olduğu sorunlar mevcut. Bunlar, maddi sorunlar. Buradaki en büyük sorun da yeterli gelirin elde edilememesi. Basketbol şube sorumlusu Can Topsakal, erkek takımında 5 yılda 55 milyon liralık zarar olduğunu söyleyerek, beni eleştirmiş oldu. Bunun sorumlusu olarak beni gördü. Basketbol takımlarının başarı elde edebilmesi için yatırım yapılması gerekiyor. Benim antrenör olarak görevim, takımları kurmak ve onları başarıya ulaştırmak. Son beş yılda başarılar elde edildi ve Galatasaray’ın müzesinde çok önemli kupalar var. Siz yönetim olarak bir karar alabilirsiniz ama bu kararı sezon bittikten sonra açıklarsınız, uygulamaya koyarsınız. Fakat başkan Dursun Özbek, böyle bir yöntem belirledi. Bence bu, başkana empoze edilen bir yöntemdi.”



‘Türkoğlu’na kırgınım’

Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na kırgın olduğunu söyledi. A Milli Erkek Takımı’nı çalıştırmaması için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın baskı oluşturduğunu savunan Ataman, “Hidayet Türkoğlu’na kırgınım. Daha doğrusu, Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan’a benimle el sıkışıp sonra iki ay beni aramadıkları için kırgınım. Benimle çalışıp çalışmamak bir tercih. Ancak siz, Ergin Ataman gibi bir hocaya gidip ‘Sen, Türkiye’nin en önemli hocasısın. Milli takımın başına gel, ekibini kur.’ deyip, anlaşıp yardımcılarına kadar bunları konuşup ondan sonra birtakım baskılarla yok oluyorsan, o zaman kırgınım. Hidayet Türkoğlu profilindeki bir başkanın, açıkçası bu baskıdan etkilenmemesini beklerdim. Belki de diyecektir ki ‘Ben etkilenmedim.’, o tabii kendi vicdanıyla alakalı bir şey. Ancak benim için Galatasaray’da olduğu gibi, Türk Milli Takımı’nda da çalışmak büyük bir onurdu.” dedi.