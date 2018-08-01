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Ataman eski oyuncusu aldı

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın Galatasaray'dan eski oyuncusu Pleiss'ı transfer etti

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:39
Ataman eski oyuncusu aldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Alman pivot Tibor Pleisstransfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında ve 2,21 metre boyundaki Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Profesyonel kariyerine Almanya'nın Rheinenergie Köln takımında başlayan Pleiss, sırasıyla Brose Bamberg, Baskonia, Barcelona, Utah Jazz, Idaho Stampede, Galatasaray ve Valencia formaları giydi.

Geride kalan sezon İspanya liginde Valencia formasıyla 24 maça çıkan Pleiss, 9,8 sayı, 6,2 ribaunt ve 0,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. İspanyol ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde ise 29 karşılaşmada forma giyen Alman pivot, 10,1 sayı, 5,2 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları yakaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolSporTibor PleissTransfer
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