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Ataman haber bekliyor

Ergin Ataman, Galatasaray'ın kararını bekliyor

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Ataman haber bekliyor

Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren başantrenör Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpten henüz kendisine bir geri dönüş olmadığını söyledi.

Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray Odeabank ile olan mukavelesinin de bittiğini hatırlatarak, "Gelecek sezonla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Henüz bir iletişimimiz yok." dedi. Sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir tercihte bulunacağını bilmediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Benim önceliğim Galatasaray. Şu anda sadece Galatasaray Kulübünün alacağı kararı bekliyorum." diye konuştu. Adının bazı Avrupa kulüpleriyle anıldığının hatırlatılması üzerine ise Ataman, Galatasaray'daki geleceği netleşene kadar bu konuda değerlendirmede bulunmayacağını sözlerine ekledi.
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BasketbolGalatasaray OdeabankErgin Ataman
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