"Ataman iddialı, Kunter bütçemize göre!"

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erman Kunter getirildi.

Sarı-kırmızılı ekibi 5 yıl çalıştıran Ergin Ataman ile yollarını ayıran Galatasaray Kulübü, bu görev için Erman Kunter ile bir yıllığına anlaşmaya vardı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Topsakal, yaptığı açıklamada, yeni sezon için bütçelerinin düşük olacağını belirterek, "Ergin Ataman iddialı bir antrenör olduğu ve düşük bütçeyle yapamayacağı için yollarımızı ayırma kararı aldık. Erman Kunter ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Erman Kunter'in düşük bütçelerle önemli başarılar kazandığını biliyoruz. Bu sezon bütçemiz 4 milyon avro civarında olacak. Sonraki sezon için daha iddialı bir kadro kuracağız. Bütçeyi düzelttikten sonra 12 milyon avroluk bir takım kurup Avrupa Ligi'ne katılmayı düşünürüz." diye konuştu. Kulübün içinde bulunduğu şartlardan dolayı Ergin Ataman ile devam etmeme kararı aldıklarını aktaran Topsakal, "Ergin Ataman hırslı bir insan. Kimse bırakmak istemez. Tamamen şartlardan dolayı böyle bir karar alındı. İlerleyen dönemde tekrar yollarımız kesişebilir." ifadelerini kullandı. Mehmet Can Topsakal, Erman Kunter'in göreve başlamasıyla transfer çalışmalarına yoğunlaşacaklarını dile getirerek, "Mevcut takımdan Göksenin Köksal ve Ege Arar kalıyor. İlk görüşeceğimiz isimler ise Sinan Güler ve Vladimir Micov olacak." değerlendirmesinde bulundu.