Ataman'ın yerine Mahmuti mi geliyor?

Galatasaray'ın başında şu anda çok değerli bir antrenörün olduğunu söyleyen tecrübeli coach, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray Odeabank şu anda ligde iyi bir yerde bulunuyor ve de başlarında da önemli bir isim var. Bana gelmiş herhangi bir teklif de yok" açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray-Gençlerbirliği maçını izlemesinin de gündem olmasını eleştiren Mahmuti, "Uzun süre sonra futbol maçı izlemiş olmamın neden abartıldığını anlayamadım. Ne yapayım, maç da mı izlemeyeyim?" dedi. Galatasaray'daki döneminin kendisi açısında çok keyifli geçtiğini, sarı kırmızılı taraftarlarla o dönemde çok iyi ilişkileri de olduğunu belirten Mahmuti, "Hayatımda 'se' 'sa'larla hiç hareket etmedim. Olmamış bir teklif üzerine de konuşmayı doğru bulmam" dedi.



Daruşşafaka Doğuş ve David Blatt ile ilgili de konuşan tecrübeli coach "David kendisi ispatlamış çok önemli bir isim zaten daha önceki çalışmaları da bunları kanıtlıyor. takımı beklenilen yere getierecektir" dedi. Daruşşafaka Doğuş ve David Blatt ile ilgili de konuşan tecrübeli coach "David kendisi ispatlamış çok önemli bir isim zaten daha önceki çalışmaları da bunları kanıtlıyor. takımı beklenilen yere getierecektir" dedi. Oktay Mahmuti son olarak bu sezon kesinlikle başka bir yerde çalışmayacağını, gelecek sezon ise tekrar parkelere dönmek istediğini söyledi...