Ataman kadroyu güçlendiriyor

Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Toney Douglas'ı transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1986 doğumlu basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Kariyerinde daha önce NBA'de New York Knicks, Sacramento Kings, Houston Rockets, Golden State Warriors, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Indiana Pacers formalarını giydi. İlk yurt dışı deneyimini Çin'in Jiangsu Dragons takımıyla yaşayan tecrübeli oyuncu en son NBA'de Memphis Grizzlies formasını terletti.

ABD kariyerinde 385 maça çıkan Douglas, geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies forması ile 24 maçta 16,4 dakika ortalama süre alarak 4,9 sayı, 2,5 ribaunt ve 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı.