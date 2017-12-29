Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114591
ALTIN
157.973
DOLAR
3.7859
STERLİN
5.1108
EURO
4.5404

Ataman kadroyu güçlendiriyor

Anadolu Efes , ABD'li basketbolcu Douglas'ı kadrosuna kattı

29 Aralık 2017 Cuma 11:06
13 Okunma
Ataman kadroyu güçlendiriyor

Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Toney Douglastransfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1986 doğumlu basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Kariyerinde daha önce NBA'de New York Knicks, Sacramento Kings, Houston Rockets, Golden State Warriors, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Indiana Pacers formalarını giydi. İlk yurt dışı deneyimini Çin'in Jiangsu Dragons takımıyla yaşayan tecrübeli oyuncu en son NBA'de Memphis Grizzlies formasını terletti.

ABD kariyerinde 385 maça çıkan Douglas, geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies forması ile 24 maçta 16,4 dakika ortalama süre alarak 4,9 sayı, 2,5 ribaunt ve 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TransferToney DouglasBasketbolAnadolu Efes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Celtics, 26 sayı geriden geldi
Celtics, 26 sayı geriden geldi
Bayanlarda derbi zamanı
Bayanlarda derbi zamanı
İki Türk takımı aynı grupta
İki Türk takımı aynı grupta
2017'ye damga vurdu
2017'ye damga vurdu
"Galibiyete çok ihtiyacımız var"
"Galibiyete çok ihtiyacımız var"
Ersan'ın 20 sayısı galibiyeti getirdi
Ersan'ın 20 sayısı galibiyeti getirdi
Raptors'ın 6 maçlık serisi bitti
Raptors'ın 6 maçlık serisi bitti
Fenerbahçe'ye zor rakip
Fenerbahçe'ye zor rakip
Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor
Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim