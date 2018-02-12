Ataman’dan 'İstiklal Marşı' önerisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşımız çalınmalı” dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için basketbol camiasının da destek olması önerisinde bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu etiketleyerek paylaştığı yazıda Ataman, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde, basketbol camiası olarak duyarlılığımızı göstermeli, kenetlenmeyi salonlardan başlatmalıyız. NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşımız çalınmalı.”