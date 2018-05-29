Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
105022
ALTIN
192.774
DOLAR
4.5946
STERLİN
6.0999
EURO
5.3125

Atletlerimiz Roma'da piste çıkacak

- Ramil Guliyev, Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç, Elmas Lig'in 4. ayağı Roma etabında mücadele edecek

29 Mayıs 2018 Salı 11:01
Atletlerimiz Roma'da piste çıkacak

Dünya Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'in 4. ayağı, İtalya'nın başkenti Roma'da organize edilecek.

Roma'daki atletizm klasiği Pietro Mennea Golden Gala'da 31 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek koşuda, milli atletler Ramil Guliyev, Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç piste çıkacak.

2018'de Elmas Lig'in geride kalan 3 etabı Doha, Şanghay ve Eugene'de boy gösteren Ramil Guliyev, Roma'da da 100 metrede Christian Coleman, Ronnie Baker, Jimmy Vicaut ile yarışacak. Bu yıl 10.10'luk en iyi derecesini Mersin'deki Süper Lig'de koşan Ramil, Şanghay'daki yarışta ise 10.20 ile altıncı sırayı almıştı. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları (UNIVERSIADE) şampiyonu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide Roma’da katılacağı yarışmayla kariyerinde bir ilke imza atacak. 24 yaşındaki Tuğba, ilk kez Elmas Lig sahnesine çıkacağı bu yarışta dalının en iyileriyle kozlarını paylaşacak. Tuğba, 3000 metre su engellide en iyi derecesini geçen yıl 9:26.09 ile Bakü'de koşmuştu.

Dünya ikincisi Yasmani Copello, 400 metre engellide Şanghay'dan sonra 2018'in ikinci Elmas Lig müsabakasına çıkacak. Mersin'de Süper Lig'i kazanırken yaptığı 48.31 ile IAAF listesinde dördüncü sırada bulunan Yasmani, Roma'da da Elmas Yarışı sıralaması için puan kovalayacak. Elmas Lig'in 4. ayak yarışları, 31 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 21.00'de başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
Yasmani CopelloTuğba GüvençRomaRamil GuliyevElmas LigDünya Atletizm Federasyonları BirliğiAtletizm4. Ayak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de finalin adı değişmedi
NBA'de finalin adı değişmedi
Cedi’li Cavaliers NBA finalinde
Cedi’li Cavaliers NBA finalinde
Seride ikinci maç yarın
Seride ikinci maç yarın
Warriors seriyi son maça taşıdı
Warriors seriyi son maça taşıdı
LeBron coştu, seri eşitlendi
LeBron coştu, seri eşitlendi
Rockets, finale çok yaklaştı
Rockets, finale çok yaklaştı
Celtics mutlu sona yakın
Celtics mutlu sona yakın
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim