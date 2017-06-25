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Avrupa 5.’si olduk

Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, beşincilik mücadelesinde Letonya ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol altında tutan A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 72-63 kazanarak Avrupa 5’incisi olmayı başardı

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Avrupa 5.’si olduk

Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, beşincilik mücadelesinde Letonya ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol altında tutan A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 72-63 kazanarak Avrupa 5’incisi olmayı başardı.

Salon: Prag O2 Arena

Hakemler: Ilona Kucerova, Andrada Csender, Gellert Kapitany

Letonya: Strautmane x 2, Babkina x, Melnbarde xxx 11, Putnina x 2, Steinberga xxx 16, Brumermane xx 6, Dreimane x, Krastina xx 4, Jakobsone x, Vitola x 7, Laksa xxx 15, Kreslina x

Başantrenör: Martins Zibarts

Türkiye: Pelin xxx 6, Ayşe xx, Olcay xxx 5, Birsel xxx 10, Işıl xxx 9, Tuğçe xxx 6, Hollingsworth xxx 24, Şaziye xx 2, Tilbe xx, Cansu xxx 10, Esra x

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. periyot: 12-18 (Türkiye lehine)

Devre: 27-43 (Türkiye lehine)

3. periyot: 43-55 (Türkiye lehine)

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