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Avrupa'da 10. kupa peşindeyiz

Sırbistan'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe, Türkiye'ye basketbolda 10. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:04
Avrupa'da 10. kupa peşindeyiz

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Doğuş, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 10. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş, Belgrad'da yapılacak Dörtlü Final'de de mutlu sona ulaşması durumunda bu organizasyonda üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürecek.

Sarı-lacivertli takım, Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid ve Litvanya'dan Zalgiris ile yer alacağı Dörtlü Final'de şampiyon olması durumunda Türk basketboluna Avrupa'daki 10. kupasını getirecek.

Bu sezonki üçüncü kupa olacak

Fenerbahçe Doğuş'un THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden istediği şekilde ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak. Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ise FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İlk kupa Anadolu Efes'ten

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı. Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı. Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kupaların 4'ü Galatasaray'dan

Türkiye'nin daha önce basketbolda kazandığı Avrupa kupalarının 4'ünde Galatasaray'ın imzası bulunuyor. Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2013-2014 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-2009 ile 2017-2018'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
Avrupa KupasıBasketbolDörtlü FinalFenerbahçe DoğuşTHY Avrupa Ligi
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