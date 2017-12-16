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Avrupa'da 2'de 0 yaptık

Avrupa Ligi'nde Rus ekibi CSKA Moskova, 12. hafta maçlarının ardından liderliğini sürdürdü. Sahasında Zalgiris'e 90-89 mağlup olan Fenerbahçe Doğuş 3. sıradaki yerini korurken, konuk ettiği Baskonia'ya 82-81 yenilen Anadolu Efes ise 15. sıraya geriledi

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
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Avrupa'da 2'de 0 yaptık

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 101-86 mağlup ederek 10. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 90-89 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 4 maç sonra sahadan mağlup ayrılmasına rağmen averajla 3. sıradaki yerini korudu.

Turnuvada bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 yenilerek 9. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 15. sıraya geriledi. THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımlar ikişer maç yapacak. Organizasyonda 13. hafta maçları 19-20 Aralık'ta, 14. hafta karşılaşmaları ise 21-22 Aralık'ta yapılacak.

Sonuçlar

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris (Litvanya): 89-90

Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 67-65

Unicaja Malaga (İspanya) - Khimki (Rusya): 93-84

Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 87-75

CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-86

Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 81-82

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 80-72

Valencia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 82-86

AA

Son Güncelleme: 16.12.2017 12:15
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiFenerbahçe DoğuşBasketbolAnadolu Efes
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