Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472

Avrupa'da 2'de 1 yaptık

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:11
8 Okunma
Avrupa'da 2'de 1 yaptık

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, Rus temsilcisi CSKA Moskova, ilk yarıyı lider tamamladı.

İlk yarının son haftasında İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan CSKA Moskova, sahadan 90-81 galip ayrıldı. Bu sezon 12 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibi Olympiakos'un 1 puan önünde ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe Doğuş haftayı mağlubiyetle kapatırken, Ergin Ataman yönetiminde ligde üçüncü maçına çıkan Anadolu Efes ilk galibiyetini elde etti.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Rakibine 79-77 yenilen sarı-lacivertliler, son dört maçta üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 4.'lüğü Litvanya ekibi Zalgiris'e kaptırarak 5. sıraya geriledi. Başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, Almanya'nın Brose Bamberg takımını 69-58 mağlup etti. Ligde dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 4 galibiyet, 11 yenilgiyle 15. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid: 77-79

Zalgiris-Olympiakos: 74-68

Maccabi FOX-Unicaja Malaga: 78-89

Valencia-Panathinaikos Superfoods: 67-63

Khimki-Barcelona Lassa: 65-79

Anadolu Efes-Brose Bamberg: 69-58

Baskonia-CSKA Moskova: 81-90

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS: 88-91

AA

Son Güncelleme: 30.12.2017 12:56
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiFenerbahçe DoğuşErgin AtamanCSKA MoskovaAnadolu Efes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son şampiyon evinde yenildi
Son şampiyon evinde yenildi
Potada ezeli rekabet
Potada ezeli rekabet
"Yerel medyanın katkısı önemli"
"Yerel medyanın katkısı önemli"
Celtics, 26 sayı geriden geldi
Celtics, 26 sayı geriden geldi
Bayanlarda derbi zamanı
Bayanlarda derbi zamanı
Ataman kadroyu güçlendiriyor
Ataman kadroyu güçlendiriyor
İki Türk takımı aynı grupta
İki Türk takımı aynı grupta
2017'ye damga vurdu
2017'ye damga vurdu
"Galibiyete çok ihtiyacımız var"
"Galibiyete çok ihtiyacımız var"

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim