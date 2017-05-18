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Avrupa'da 7. kupayı istiyoruz

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 7. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak

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Avrupa'da 7. kupayı istiyoruz

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğu finalde kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'de bu kez kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek. Sarı-lacivertli takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ve Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Olympiakos ile yer alacağı organizasyonda mutlu sona ulaşması durumunda Türk basketboluna Avrupa'daki 7. kupasını getirecek. Fenerbahçe, Dörtlü Final'den zaferle çıkması halinde Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı olma başarısını da gösterecek.
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