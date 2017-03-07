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Avrupa'da kritik derbi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak

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Avrupa'da kritik derbi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak.

Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İzmir'deki ilk maçı 75-70 kazanan Pınar Karşıyaka, rövanş öncesi avantajlı durumda bulunuyor. Beşiktaş Sompo Japan'ın turu geçmesi için rakibine en az 6 sayı fark atması gerekecek. Pınar Karşıyaka, İstanbul'da rakibine 5 sayının altında kaybetse bile adını çeyrek finale yazdıracak. Bu iki takım, bir hafta içinde üçüncü kez birbirlerine rakip olacak. Geçen hafta oynanan ilk maçtan sonra Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Sompo Japan, hafta sonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldi. Lig maçını siyah-beyazlılar, sahasında 86-81 kazandı.
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BasketbolFIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş MaçıBeşiktaş Sompo JapanPınar Karşıyaka
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