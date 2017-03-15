Avrupa Ligi'nde 26. hafta başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 26. hafta maçlarıyla sürecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 17 Mart Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Dört maçlık galibiyet serisi geçen hafta son bulan Anadolu Efes, haftanın ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk edecek. Abdi İpekçi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, deplasmandaki ilk müsabakada rakibini 86-77 mağlup etmişti. Fenerbahçe, yarın Alman ekibi Brose Bamberg'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, TSİ 22.45'te başlayacak maçta rakibiyle Brose Arena'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe, 67-66 kazanmıştı. Darüşşafaka Doğuş, 17 Mart Cuma günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 81-77 kaybetmişti. Galatasaray Odeabank, 10 Mart'ta play-off'a kalmayı garantileyen Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı ilk maçtan 89-87'lik skorla galip ayrılmıştı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

17 Mart Cuma

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Barcelona Lassa (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank

23.00 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)