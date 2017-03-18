Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptık

Basketbol THY Avrupa Ligi 26. hafta maçlarının ardından bu sezon ikinci kez 4 Türk takımı birden haftayı galibiyetle tamamladı.



Deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 88-82 mağlup olan Real Madrid, organizasyondaki 7. yenilgisini almasına rağmen liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Brose Bamberg takımına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 83-78 yendi ve ligde 17. galibiyeti alarak 4. sıradaki yerini korudu. Anadolu Efes, evinde İsrail'in Maccabi FOX takımını 92-87 yendi. Ligdeki 14. galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 8. sırada bitirdi. Evinde İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 67-56'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş, organizasyondaki 13 galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı. Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-71 mağlup etti. Yunan ekibini bu sezon hem evinde hem de deplasmanda mağlup eden ilk takım olan Galatasaray Odeabank, ligdeki 9. galibiyeti alarak 13. sıraya yükseldi. THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantilerken, Brose Bamberg, Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX, UNICS Kazan ve EA7 Emporio Armani Milan takımları ise play-off şansını kaybetti. THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları 21-22 Mart, 28. hafta maçları ise 23-24 Mart'ta oynanacak.

Sonuçlar

Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail): 92-87

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 88-82

Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe: 78-83

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 71-78

UNICS Kazan (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 80-82

Darüşşafaka Doğuş - Barcelona Lassa (İspanya): 67-56

Olympiakos (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank: 71-80

Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-78