Avrupa Ligi'nde fikstür çekildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun fikstürü belli oldu.
Türkiye'den son finalist Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes ve ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Darüşşafaka'nın yer alacağı THY Avrupa Ligi'nde normal sezon 11-12 Ekim'de başlayacak, 4-5 Nisan 2019'da oynanacak maçlarla sona erecek. Toplam 16 takımla ligde ilk 8'e giren ekipler play-off'a yükselecek. Play-off'ta rakibi karşısında 3 galibiyet alan ekipler ise Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da yapılacak.
Türk takımlarının THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonundaki fikstürü şöyle:
1. hafta
11 Ekim Perşembe
Real Madrid-Darüşşafaka
12 Ekim Cuma
Fenerbahçe-Herbalife Gran Canaria
Bayern Münih-Anadolu Efes
2. hafta
16 Ekim Salı
Darüşşafaka-Buducnost VOLI
17 Ekim Çarşamba
Anadolu Efes-Zalgiris
Fenerbahçe-Khimki
3. hafta
18 Ekim Perşembe
CSKA Moskova-Darüşşafaka
19 Ekim Cuma
Khimki-Anadolu Efes
Zalgiris-Fenerbahçe
4. hafta
25 Ekim Perşembe
Anadolu Efes-Fenerbahçe
26 Ekim Cuma
Darüşşafaka-Barcelona Lassa
5. hafta
1 Kasım Perşembe
Fenerbahçe-Bayern Münih
2 Kasım Cuma
Baskonia-Darüşşafaka
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Anadolu Efes
6. hafta
8 Kasım Perşembe
Bayern Münih-Darüşşafaka
Herbalife Gran Canaria-Anadolu Efes
9 Kasım Cuma
Baskonia-Fenerbahçe
7. hafta
15 Kasım Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Darüşşafaka-AX Armani Exchange Olimpia Milan
16 Kasım Cuma
Anadolu Efes-Panathinaikos
8. hafta
20 Kasım Salı
Anadolu Efes-Maccabi FOX
Fenerbahçe-Darüşşafaka
9. hafta
22 Kasım Perşembe
Darüşşafaka-Anadolu Efes
Maccabi FOX-Fenerbahçe
10. hafta
29 Kasım Perşembe
Darüşşafaka-Herbalife Gran Canaria
30 Kasım Cuma
Baskonia-Anadolu Efes
Barcelona Lassa-Fenerbahçe
11. hafta
6 Aralık Perşembe:
Darüşşafaka-Maccabi FOX
7 Aralık Cuma:
Anadolu Efes-Real Madrid
Panathinaikos-Fenerbahçe
12. hafta
13 Aralık Perşembe
Fenerbahçe-AX Armani Exchange Olimpia Milan
Olympiakos-Anadolu Efes
14 Aralık Cuma
Panathinaikos-Darüşşafaka
13. hafta
18 Aralık Salı
Anadolu Efes-Buducnost VOLI
Fenerbahçe-CSKA Moskova
19 Aralık Çarşamba
Darüşşafaka-Zalgiris
14. hafta
20 Aralık Perşembe
CSKA Moskova-Anadolu Efes
Buducnost VOLI-Fenerbahçe
21 Aralık Cuma
Khimki-Darüşşafaka
15. hafta:
27 Aralık Perşembe
Darüşşafaka-Olympiakos
Barcelona Lassa-Anadolu Efes
28 Aralık Cuma
Fenerbahçe-Real Madrid
16. hafta
3 Ocak Perşembe
Anadolu Efes-Bayern Münih
4 Ocak Cuma
Fenerbahçe-Baskonia
Barcelona Lassa-Darüşşafaka
17. hafta
8 Ocak Salı
Zalgiris-Anadolu Efes
Khimki-Fenerbahçe
9 Ocak Çarşamba
Darüşaffaka-CSKA Moskova
18. hafta
10 Ocak Perşembe
Anadolu Efes-Khimki
Fenerbahçe-Zalgiris
11 Ocak Cuma
Buducnost VOLI-Darüşşafaka
19. hafta
17 Ocak Perşembe
Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe
18 Ocak Cuma
Anadolu Efes-Darüşşafaka
20. hafta
24 Ocak Perşembe
Fenerbahçe-Olympiakos
Real Madrid-Anadolu Efes
25 Ocak Cuma
Darüşşafaka-Baskonia
21. hafta
31 Ocak Perşembe
Bayern Münih-Fenerbahçe
1 Şubat Cuma
Darüşşafaka-Real Madrid
Panathinaikos-Anadolu Efes
22. hafta
7 Şubat Perşembe
Anadolu Efes-Herbalife Gran Canaria
8 Şubat Cuma
Fenerbahçe-Panathinaikos
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Darüşşfaka
23. hafta
21 Şubat Perşembe
Anadolu Efes-Olympiakos
22 Şubat Cuma
Darüşşafaka-Fenerbahçe
24. hafta
28 Şubat Perşembe
Fenerbahçe-Anadolu Efes
Maccabi FOX-Darüşşfaka
25. hafta
7 Mart Perşembe
Darüşşafaka-Panathinaikos
Real Madrid-Fenerbahçe
8 Mart Cuma
Anadolu Efes-Barcelona Lassa
26. hafta
14 Mart Perşembe
Maccabi FOX-Anadolu Efes
Herbalife Gran Canaria-Darüşşafaka
15 Mart Cuma
Fenerbahçe-Barcelona Lassa
27. hafta
19 Mart Salı
Anadolu Efes-CSKA Moskova
Fenerbahçe-Buducnost VOLI
20 Mart Çarşamba
Darüşşafaka-Khimki
28. hafta
21 Mart Perşembe
CSKA Moskova-Fenerbahçe
Buducnost VOLI-Anadolu Efes
22 Mart Cuma
Zalgiris-Darüşşafaka
29. hafta
28 Mart Perşembe
Fenerbahçe-AX Armani Exchange Olimpia Milan
29 Mart Cuma
Darüşşafaka-Bayern Münih
Baskonia-Anadolu Efes
30. hafta
4 Nisan Perşembe
Anadolu Efes-AX Armani Exchange Olimpia Milan
5 Nisan Cuma
Fenerbahçe-Maccabi FOX
Olympiakos-Darüşşafaka
AA